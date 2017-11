Onze huisdieren zijn massaal te dik

Daarnaast hebben onze huisdieren ook last van ons gebrek aan beweging: ,,Net zoals wij de afgelopen 20 jaar minder zijn gaan bewegen, is dat bij dieren ook het geval. Terwijl ze wel nog net zoveel eten krijgen." Ook een gebrek aan aandacht speelt een rol: ,,Dat proberen we dan te compenseren door een snoepje te geven. Maar je kunt net zo goed buiten een rondje gaan lopen om je hond wat aandacht te geven. Bij katten is dat natuurlijk lastiger."



Volgens Corbee is voorkomen in dit geval ook beter dan genezen: ,,Je moet voorkomen dat je hond of kat te dik wordt, anders belanden ze in een negatieve spiraal. En hoe langer je je huisdier te veel voert, hoe langer het je zal kosten om je dier dat gedrag weer af te leren. Vraag vooral een advies op maat bij de dierenarts, want voor ieder dier is de energiebehoefte anders. En labels in de supermarkt bieden wat dat betreft ook weinig informatie."