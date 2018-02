Opgeruimd idee: Ploggers werken aan hun conditie én aan een schoon milieu

De opwinding over achteloos weggesmeten rommel was zeventien jaar geleden voor een groep Haagse ‘troeptrimmers’ al reden om in beweging te komen. Eens per maand gaan zo’n twintig enthousiaste vrijwilligers van vuilraaptroep Licht op Groen en Geel het hofstedelijke struweel in om de zooi op te ruimen.



,,Alleen hardlopen doen wij niet echt'', vertelt Jan Meijer. ,,Wij lopen in normaal tempo. Dat kan ook niet anders als er een paar honderd blikjes op een vierkante meter liggen.'' Op zaterdag 10 maart gaat de vuilraaptroep, in het kader van NL-Doet, het afval in en rond het Haagse Bos te lijf.



De Hagenaars zijn blij dat plogging nu aan populariteit wint. Meijer: ,,Navolging is prima en het is in feite niets anders dan verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving. Daar ligt voor iedereen een taak. Even iets opruimen, zou vanzelfsprekend moeten zijn.''