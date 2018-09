Paulo Coelho: eens een hippie, altijd een hippie

1. Maak het simpel en je zult gelukkiger worden

,,Ik draag de ideeën van de hippiecultuur in mijn hart. Maak je leven simpel, trek de natuur in, probeer gezond te eten en luister naar goede muziek. Het is geen rocketscience. Maar de wereld gaat de andere kant op, daarom wilde ik dit boek schrijven. Iedereen weet wat er mis is en we moeten het kwaad bestrijden. Niet door een community op te richten, of iets te posten tegen het een of ander, kwaad bestrijd je door een voorbeeld te stellen.



Kijk naar mijn geboorteland, Brazilië, daar is het heel ingewikkeld. De president is afgezet, met idiote argumenten. En nu is het een puinzooi, dat leidt tot extremisme en zo komen er steeds meer rechtse politici. Toen ik daarover nadacht, wilde ik vertellen over hippies. Die volgden misschien niet de regels, maar ze hadden wel ethiek. Ik was er zelf ook een. We werden gehaat door de regering, maar dat kon ons niks schelen. Toentertijd wisten mensen niks over hippies. Ze dachten dat we alleen maar stoned waren, de liefde bedreven en naar vreselijke muziek luisterden, maar het was de beste periode van mijn leven.’’