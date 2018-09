René Froger: Als ik lege rijen zie, word ik gek

In de goed verzorgde tuin van René Frogers Blaricumse villa verwijzen slechts een paar blaadjes die het tuinhuis zijn binnengewaaid naar de aanstaande herfst. Een kwartiertje later dan bedoeld komt hij op deze zonnige nazomerdag aanlopen. Blauw overhemd, spijkerbroek, onopvallende schoenen. En een bril.



Het is, hoe kan het ook anders, een multifocaal exemplaar. Model Lawson, verraadt de binnenkant van de ene poot. In de andere staat de naam van het dankzij Froger zo bekend geworden merk: Eyelove. ,,Ik ben 57 en ja, ik heb een bril nodig’’, zegt hij bijna verontschuldigend. ,,Inderdaad, een multifocale. 99 euro, briljant!’’



De verwijzing naar het reclamefilmpje (‘Briljant!’) is niet eens om leuk te doen, Froger is serieus. ,,We hebben de spotjes hier bedacht’’, zegt hij terwijl hij met zijn vlakke hand een paar keer op het massieve tafelblad slaat.

,,Het idee voor dat tweede spotje over de zonnebril was er zo, we deden gewoon de werkelijkheid na. Dat eerste spotje was zo bekend geworden dat iedereen op straat naar me riep: ‘Multifocááááááále bril!’ Mooi toch? Ik heb het melodietje verzonnen en natuurlijk dat ‘multifocááááááááál’. Iedereen denkt: vocaal, dat is toch met je stem?’’ Met een grijns: ,,Die kwinkslag hebben we bedacht.’’