Smetvrees en zes andere angsten die een topvakantie in de weg staan

Lijdt de aanblik van of alleen al denken aan een spin bij jou tot paniekaanvallen, hartkloppingen of duizeligheid? Je bent niet de enige: spinnenangst is een van de meest voorkomende fobieën. Wie er echt panisch voor is, zit pas rustig op een hotelkamer nadat hij deze helemaal, van onder tot boven, heeft doorzocht. Kamperen is er zeker niet bij. Spinnenangst lijkt een overblijfsel uit de evolutie. ‘Onze’ spinnen zijn onschuldig, maar veel exemplaren waren wel degelijk gevaarlijk voor onze voorouders.



Gelukkig is spinnenangst een van de best behandelbare angsten. Met gedragstherapie leer je te wennen aan deze geleedpotigen. Bijvoorbeeld door naar een spin in een potje te kijken. Uiteindelijk durft bijna iedereen er een over zijn hand te laten lopen.