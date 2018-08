Rob: ,,We geven veel geld uit aan onze gezondheid.’’



Elke: ,,We slikken supplementen en ik adviseer anderen daarover. Dat is mijn werk.”



Rob: ,,We hoeven de leverancier niet te betalen voor de supplementen die we zelf gebruiken. Omdat we vertegenwoordiger zijn.”



Elke: ,,Ook de kosten voor ons waterfiltersysteem van 3500 euro verdienen we terug door ’m aan anderen aan te bevelen. Wij drinken liever geen water rechtstreeks uit de kraan.”



Rob: ,,In de winter gaan we altijd een paar maanden naar Spanje.”



Elke: ,,We zijn internationaal georiënteerd.”



Rob: ,,Als assistent-luchtverkeersleider was ik een Europees ambtenaar en viel ik tot mijn pensioen buiten het Nederlandse belastingstelsel.”



Elke: ,,Ik verdiende heel goed, bij Randstad Duitsland. Maar ik werd ziek door overbelasting. Ik wil leven vanuit mijn hart. Stoppen met mijn baan was een goede beslissing.”



Rob: ,,Het was ook een goede beslissing om destijds de hypotheek over te sluiten. We hadden die in 2002 afgesloten met 5,7 procent rente. Nu betalen we 0,7 procent rente via een Euribor-tarief, dat zijn rentetarieven waartegen Europese banken elkaar leningen verstrekken. We betalen 230 euro per maand voor een hypotheek van vier ton.”