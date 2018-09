Verliefde pubers in de Wimpy

Een van haar ogen is voor de helft bruin; het onderste deel is blauwgrijs. We zitten in Stadscafé Van der Werff in Leiden.

Ze wendt haar blik niet af.

Ik ook niet.

,,Alsof we elkaar kennen’’, zegt ze.

,,Heb ik jou… ontmoet?’’

Dat oog. Die houding, dat lachje.

Ze speelt met m’n net aangeschafte iPhone-oplaadkabel.

Dit is geen tinderdate, maar hij kwam wel tot stand dankzij internet. ‘Ik heb iets bijzonders voor je’, schreef een onbekende vrouw via Messenger, de chatfunctie van Facebook. Dat maakte nieuwsgierig.

Langzaam, langzaam, welt er iets op vanuit het onderbewuste. Het is meer een gevoel dan een beeld. Of liever, een gevoel dat dicht bij een beeld zit.

,,Wimpy’’, zegt ze.

Dat is de eerste fastfoodketen die - in de jaren 60 en 70 - Europa veroverde. Verdween vanaf 1980 uit de Lage Landen.

Die blik.

,,Jij had een vriendin ...’’ zeg ik.

,,Een hartsvriendin. Onafscheidelijk.’’

En ik, pedante 17-jarige, ging voor die ander.

Tegelijk grijpen we elkaars hand, 64-jarigen die elkaar daarnet als vreemden begroetten.

Jaren 70. We zitten op school sinds kort in dezelfde klas; ze hoort bij een groepering waar mijn vrienden en ik op neerkijken. In de Amsterdamse Wimpy ligt ’s middags haar hand op de mijne, we staren elkaar aan. Een gevoel dat je niet kent, waar je het bestaan niet van vermoed had. Een overrompeling. Om bang van te worden.

Niets spreken we uit, het gaat vanzelf. Ja, we praten wel, grapjes, daar ben ik goed in. Er ontwikkelen zich kleine rituelen. Geen spoor van de hitsige fantasieën die het puberbrein bouwt. Dit is teer, precair.

Hartsvriendin D. is ingewijde.

Dan wil tot mijn verrassing D. ook in de Wimpy afspreken. Ze lijkt op Greta Garbo en speelt, hoofd in de nek, de femme fatale. Dit appelleert aan iets anders. D. suggereert een wereld van spel en schijn, list en leugen en, wie weet, stomende seks.

A. weet ervan. ,,’t Is niet erg’’, zegt ze. Maar het is wel erg.

