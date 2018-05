'Vrouwen huilen best veel, en zelden op logische momenten'

‘Mam?’’ Dochter (11) kijkt om, haar moeder reageert niet. ,,Pap?’’ We lopen over een zonbeschenen pad langs een beekje. Het is warm. Die ochtend zijn we aangekomen in Bad Kleinkirchheim, in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië. Dat ligt aan de zuidkant van de Alpen en het klimaat is dan ook mediterraan. ,,Kan je hier bruine benen krijgen?’’ ,,Tuurlijk.’’ ,,O, gelukkig.’’ ,,Doe dan morgen een korte broek aan.’’ ,,Nee.’’ ,,Waarom niet?’’ ,,Ik heb van die witte benen.’’

Niet lang voor mijn vrouw na twintig jaar samenzijn vertelde dat ze ergens anders zou gaan wonen, zaten we op een zondagmorgen als gezin aan de keukentafel. Ik maakte grapjes, plagerig. Opeens barstte ze in huilen uit; beide kinderen (15 en 17) keken op, ruw gewekt uit hun ochtendlijke puberteitschagrijn. Ik hield toevallig een ei in mijn hand. Heftig greep ze die hand vast en zei: ,,Ik hou van je hoor, vergeet dat niet.’’ Het leek mij toen niet dat ik dat snel zou vergeten - terwijl de schaal van het ei tussen onze vingers kraakte. De kinderen keken geërgerd toe. Vrouwen huilen best veel, is me in de loop van het verleden opgevallen, en zelden op - in mijn ogen - logische momenten.

In Bad Kleinkirchheim zijn we met vakantie, helemaal gratis. Ik maak voor een bekend publiekstijdschrift een verhaal over vakantie met kinderen in Karinthië. Hoe geweldig dat is. Er is een fotograaf bij, Nathalie, die plaatjes van een blij en gelukkig gezin mee naar huis moet nemen.

Het hotel is ingericht op jonge kinderen en ook de onze wanen zich in een paradijs. Yann (9) rent van de ene spelcomputer naar de andere, hakt hout, voetbalt. Fenna zeult rond met andere 11-jarigen, ze voeren gedempte gesprekken over pop-iconen.

Wij zitten op een hemels terras over het dal uit te kijken. Nevel verzacht de contouren van de witte huizen in de diepte. Mijn vrouw en Nathalie hebben weinig kleren aan, ik mag dat wel.

Ik zeg: ,,Waarachtig, Fenna heeft vandaag een korte broek aan.’’

In het gezicht van mijn vrouw is even niets te zien van de sociaal vaardige vrolijkheid waar ze zo goed in is. Zonder de lach is ze mooi en moe en somber. In haar ogen staan tranen.

Ze is niet gelukkig.

Heel kort, net voor de angst en de verontrusting, heb ik met haar te doen.



