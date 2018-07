'We overwinteren in Spanje'

Marlies: ,,We geven vrienden die hun 50-jarig huwelijk vieren dollars cadeau, namens de nordic walking club. Ze willen op vakantie naar Aruba. Om euro’s naar dollars te wisselen, rijden we naar Amsterdam, in Schagen kan het nergens. We houden het bescheiden, hoor. Alle clubleden geven tien euro.”



Gijs: ,,Toen we nog werkten, hadden we bij zo’n gelegenheid meer gegeven, maar sinds onze pensionering moeten we zuiniger zijn.”



Marlies: ,,We hebben gekeken naar wat we konden schrappen, bijvoorbeeld abonnementen op kranten en tijdschriften.”



Gijs: ,,En we hebben gekozen voor een kleinere auto. Het scheelt ook dat we sinds vierenhalf jaar kleiner wonen. De energiekosten zijn gedaald van 225 euro naar 85 euro per maand.”



Marlies: ,,We hebben de huishoudelijke hulp opgezegd, we kunnen het huishouden prima samen aan. We hebben tijd en zijn gezond.”



Gijs: ,,We kijken beter naar wat alles kost. Dat doen we ook als we boodschappen doen.”



Marlies: ,,We hebben nu tijd om reclamefolders door te nemen.”



Gijs: ,,En vervolgens die aanbiedingen aan te schaffen, haha.”



Marlies: ,,We geven 500 euro per maand uit aan boodschappen, daar zit ook cosmetica bij.”