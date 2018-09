Zeg 'goedemorgen' en je speaker zet de thermostaat aan

Voor jou getestWanneer de slimme speakers Apple HomePod en Google Home Max in Nederland te koop zijn, is nog in nevelen gehuld. Toch zetten we de twee kemphanen vast in de ring.

De expert



Chris Broesder (37) Test voor techsite Tweakers, van smartphones tot tablets. ‘Een slimme speaker is een virtuele assistent waar je tegen kunt praten”, legt Chris Broesder van techsite Tweakers uit. ,,Hij voert taken uit door informatie uit de cloud te halen of gekoppelde apparaten aan te sturen. Ik zeg bijvoorbeeld ‘goedemorgen’ en de speaker zet mijn thermostaat aan, doet de gordijnen open en vertelt de laatste weer- en file-informatie.”



Zitten we daar op te wachten? ,,Ik was sceptisch”, erkent Broesder. ,,Ik heb geen groot huis en kan zelf het lichtknopje vinden. Maar na weken testen, vind ik het veel leuker en handiger dan gedacht. Het voelt niet vreemd meer om tegen mijn huis te praten.”

Ronde 1: Instelgemak

Eenmaal uit de doos laten beide speakers zich eenvoudig instellen. De HomePod neemt automatisch de instellingen van je iPhone over, waarna assistent Siri wakker wordt gekust en je het verdere finetunen - bijvoorbeeld het uitschakelen van expliciete rapnummers wanneer je kroost wakker is - voor later kunt bewaren. De Home Max leidt je al gedurende de set-up langs zulke keuzes. Dat duurt langer, maar is uiteindelijk een voordeel. Google biedt via de bijbehorende Home app bovendien meer opties, bijvoorbeeld het opsommen van boodschappenlijstjes. Waar deze app ook op een iPhone werkt, kan de Home-app van Apple omgekeerd niet uit de voeten op Android.

Tussenstand: Google pakt de leiding: 1-0.

Ronde 2: Functionaliteit

Google Home ondersteunt If This Then That: een clouddienst die diverse apparaten en diensten aan elkaar kan koppelen. Hij laat zich bedienen door één zelfgekozen commando voor een reeks van taken. Broesder: ,,Ik zeg bijvoorbeeld ‘movie’ en mijn tv schiet op het goede kanaal, de versterker gaat aan en de lampen worden gedimd.” Bij de HomePod gaat dit via de softwarehub Homebridge; dan moet wel je computer aan staan.

Tussenstand: 2-0 voor Google.

Ronde 3: Welbespraaktheid

Wie een band wil opbouwen met zijn assistent mag een stem verwachten die enigszins menselijk aandoet. Siri legt de klemtoon vaak verkeerd en laat te korte pauzes vallen. Google Assistant klinkt eveneens monotoon, maar minder robotisch.

Tussenstand: Een klinkende klap drijft Apple verder in de touwen: 3-0.

Ronde 4: Intelligentie

Een slimme speaker dient tevens als vraagbaak, waardoor je niet het web op hoeft. Broesder legde beide talloze vragen voor. Hoeveel theelepels vormen samen één liter? Hoe heet die kale acteur uit Breaking Bad? Waarom zijn bananen krom? Conclusie: de Home Max dist verrassend vaak juiste, actuele informatie op, waar de HomePod in het duister tast.

Tussenstand: Dit wordt pijnlijk. Een volgende muilpeer van Google: 4-0

Ronde 5: Privacy

Een betrouwbare assistent hangt nooit de vuile was buiten. Wel de Home Max. De speaker herkent weliswaar verschillende stemmen (waarna alleen de data van de juiste persoon beschikbaar is), maar alles wat hij hoort wordt voor onbepaalde tijd bewaard op de Google-servers. De HomePod gaat zorgvuldiger om met privacygevoelige data. Verschillende stemmen worden helaas niet herkend (je moet je via je iPhone identificeren of op de koop toenemen dat een ander je moeder een beschamend bericht kan sturen). Maar de data die naar Apple worden doorgesluisd worden niet aan je account gekoppeld en ‘slechts’ zes maanden opgeslagen.

Tussenstand: Apple krabbelt op en deelt een gevoelige tik uit: 4-1.

Ronde 6: Compatibiliteit

Doordat Google het minder nauw neemt met privacy kan zijn assistent wel meer informatie vergaren en daarmee specifiekere dingen leren. Ook is het waarschijnlijk een reden dat Google Home met zoveel diensten van derden samenwerkt, terwijl de HomePod Spotify en Netflix nog de deur wijst. Wel kun je enkel via de HomePod WhatsApp-berichten sturen. Tussenstand:Google lijkt zich op te maken voor de genadeklap: 5-1.

Ronde 7: Uiterlijk

Smaken verschillen. De een zal liever de kleine HomePod op de schouw zetten, terwijl de ander warmer wordt van de grotere Home Max. Wel gaat de HomePod volgens Broesder net wat natuurlijk op in een gemiddeld interieur. Het schermpje oogt bovendien beter dan de simplistische lichtjes van de Home Max. En ook het aanraakvlak heeft meer functionaliteit.

Tussenstand: Mooie comeback van Apple: 5-2.

Ronde 8: Geluidskwaliteit

De HomePod komt aardig uit de verf met pop- en elektronische dansmuziek, maar dankzij het forsere formaat pompt de Home Max toch echt het beste geluid de kamer in. Wel is het geluid één kant op gericht, waar de zeven luidsprekertjes van de HomePod alle kanten op staan en die dus ook middenin een ruimte zijn mannetje staat.

Eindstand:Google wint met 6-2. Slecht is de speaker van Apple allerminst, maar vergeleken met de Home Max kent de HomePod vooralsnog te veel beperkingen.

Op tweakers.net lees je nog veel meer details uit deze test.

De producten

Google Home Max



Vanaf €350,- (verwachte prijs).

5,3 kilo.

Scoort vooral op de brede functionaliteit en compatibiliteit met diensten van derden. Bovendien net wat slimmer en welbespraakter.