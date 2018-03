Zes dingen waardoor je zeker weet dat het lente is

1. De stamppot maakt plaats voor sla

Zodra de narcissen verschijnen, hebben mensen minder zin in stamppot en stoofvlees. De supermarkten hebben deze week de schappen aangepast aan de stijgende temperatuur. ,,Het is echt een schakelweek voor ons”, zegt commercieel directeur Wilfred van Elzakker van Agrimarkt. ,,Mensen hebben minder zin in kool, en meer in sla, tomaat en paprika. Die producten leggen we dus breder neer op de groente- en fruitafdelingen. Als het weer beter wordt, dan verandert het koopgedrag direct. Mensen kopen meer frisdrank en ook meer kip en schnitzel in plaats van stoofvlees.” De tuin- en dierafdeling merkt het best dat het voorjaar is. ,,De tuinplantjes, tuinaarde en bemesting worden veel verkocht. Zelfs al viooltjes.”

2. Het is buiten lekker lang licht

Meer licht, langer licht: dat is voor veel slechtzienden goed nieuws, zegt Jolanda Bosmans van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. ,,Over het algemeen merken we dat onze mensen er minder op uit gaan als de dagen kort zijn. Het is moeilijker je te oriënteren als het donker is. Er zijn mensen die het overdag nog prima redden, maar aangeven dat ze 's avonds wel een probleem hebben. Wij geven daarom ook cursussen avondmobiliteit, waarin je leert gebruik te maken van onder meer geluid of een taststok. Maar licht kan ook hinderlijk zijn. Bij sommige visuele beperkingen hebben mensen last van schaduwwerking, strooilicht of schuin invallend licht." In de lente (en de herfst) staat de zon laag aan de hemel en 'strijkt' het licht als het ware langs objecten, waardoor oneffenheden geaccentueerd worden en eerder slagschaduwen ontstaan.