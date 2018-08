Zo ga je om met iemand die depressief is

Vaak is het beter om iets niet te doen, dan iets wel te doen. Sterker nog: het idee dat je de hele tijd van alles zou moeten doen, maakt het soms alleen maar erger. De afgelopen maanden draaide de Rijksoverheid de campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar’, en dat is hoognodig. In Nederland lijden naar schatting zo’n 800.000 mensen aan een depressie en hoewel het daarmee een van de meest voorkomende ziektes van Nederland is, kleeft er nog steeds een taboe aan. In Nederland praten we niet over geestesziekte: schaamte en onwetendheid overheersen en vaak leeft ten onrechte het idee van ‘eigen schuld’, zowel bij degene die depressief is, als bij zijn omgeving (‘joh, denk gewoon aan leuke dingen!’). Een cultuur die depressie heimelijk veroordeelt, veroorzaakt zomaar meer depressie.



Hopelijk leidt de campagne tot meer openheid rondom deze verdrietige ziekte, niet alleen bij depressieve mensen, maar ook bij hun zwijgende omgeving.



Soms is ‘Hey, het is oké’ genoeg.

Quote Wees op geen enkele manier kritisch over onhandig­heid­jes

Het zou geweldig zijn als de overheid binnenkort met een vervolgcampagne komt, voor al die mensen met een depressief iemand in hun omgeving. Wat, gezien de aantallen, in de praktijk neerkomt op een campagne voor ons allemaal. Want in alle goedbedoelde reddersdrang gaat nog veel mis.



Als je iemand met een depressie wilt helpen, doe je namelijk simpelweg niets: geef géén goedbedoeld advies en vertel niet dat-ie ‘gewoon lekker naar buiten’ moet gaan. Oordeel niet over diens gedrag, want juist depressieve mensen zijn soms bot en onverschillig en heel anders dan je ze misschien ooit hebt leren kennen; jouw realiteit en die van hem zijn twee totaal verschillende dingen. Wees op geen enkele manier kritisch over onhandigheidjes en vergeetachtigheidjes, want dat hoort er allemaal bij.

Quote Er simpelweg zijn is meestal genoeg David en Arjan