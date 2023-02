90 jaar en zo fit als een hoentje, Alie uit Losser is elke week op de tennisbaan en in het zwembad te vinden: ‘Zou niet anders willen’

Geboren in Eindhoven, maar inmiddels lange tijd woonachtig in Losser, is Alie ter Burg gaan houden van de regio. Ze kwam naar Losser, omdat haar man Gerrit was gestationeerd op vliegbasis Twente. In 1958 trouwden de twee met elkaar. „Mijn zus kreeg in diezelfde periode een flatje in Eindhoven, wij kregen hier in Losser een huis met vier slaapkamers. Inmiddels heb ik hier veel meer kennissen dan in Brabant.”