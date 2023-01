Aankoop dienstweg zorgt voor hoofdbrekens bij de gemeente Losser: wel of niet aankopen?

DE LUTTE/LOSSER - Losser zit in de maag met de dienstweg bij grensovergang De Poppe in De Lutte. De gemeente kan de weg aankopen maar twijfelt daar nadrukkelijk over en neigt er naar de deal niet door te laten gaan.

Probleem is dat de weg die vanaf de Zandhuizerweg achter grensovergang De Poppe ter hoogte van de autosnelweg loopt tot aan grenspaal 20 waar de weg uitkomt in Duitsland, in een belabberde staat verkeert. Neemt Losser de weg over van de huidige eigenaar, dan moet de gemeente minstens 40.000 euro investeren in het opknappen van de weg. Daarnaast is de gemeente vervolgens verantwoordelijk voor het onderhoud.

De dienstweg De Poppe is momenteel alleen in gebruik door verkeer van en naar de zandwinningsput. Ander verkeer mag er niet komen.

Ruiters, menners en fietsers

Om te weten hoe andere instanties over het in stand houden van de weg denken, heeft de gemeente Losser haar oor te luister gelegd bij Routenetwerken Twente en de Grafschaft Bentheim. Beide instanties zeggen dat de weg recreatief van waarde is, met name voor ruiters, menners en fietsers. Maar, zo zeggen Bentheim en Routenetwerk Twente, het is ook niet zo dat de weg koste wat het kost in gebruik moet blijven voor recreatief verkeer.

Andere afweging is de aanwezigheid van Grenssteen 20 aan het einde van de dienstweg. Deze grenssteen, de oudste van Nederland, blijft bereikbaar als de gemeente de weg overneemt.

Maar een keer te koop

En, zo beseft de gemeente ook, ‘buurmans’ grond is maar een keer te koop. Met andere woorden, als Losser de dienstweg niet aankoopt verdwijnt deze definitief.

Toch neigt het college er naar de weg niet tot eigendom te maken. Daarbij, zo meldt het college, speelt de staat van de weg en de financiële consequenties

Het CDA Losser had eind vorig jaar hier al vragen over gesteld. Die partij ziet het liefst dat de weg in bezit van Losser komt.