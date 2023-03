Aanpak Enschedesestraat noopt automobilisten in Losser tot flink omrijden

Erik Wooldrik ziet nog steeds brood in zijn Twentsche Foodhal in Enschede: ‘Voor elke nieuwe keuken die zich hier wil vestigen houden we een pitch-and-coo­k!’

Zit er nog brood in de Twentsche Foodhal in Enschede? De hal is de plaats voor getalenteerde chefs en ondernemers zich verder te ontwikkelen. Chefs die geen geld hebben voor een eigen restaurant kunnen hier aan de slag. Maar de een na de ander vertrekt. Een reden voor zorgen? Eigenaar Erik Wooldrik over de kansen van zijn foodhal.