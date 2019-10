Aanvaller Lucas Vreijsen van De Lutte op jacht naar twintig doelpunten

Bezoekers Arboretum De Lutte halen ongevraagd klimop weg, tot onvrede van Natuurmonu­men­ten

24 oktober DE LUTTE - Ongevraagd en tot onvrede van Natuurmonumenten is in de afgelopen weken klimop van bomen verwijderd in natuurpark Arboretum Poort Bulten in De Lutte. Waarschijnlijk door een of meerdere bezoekers, met een hekel aan de plant. Natuurmonumenten wil dat dit stopt, want ‘klimop beschadigt bomen niet’.