Actiegroepen tegen windmolens boos op Losser: ‘Gemeente weigert juist informatie te verstrekken’

video Supermarkt­me­de­wer­ker ontslagen om eten van croissant­je: dit zegt de rechter

Een medewerkster van een Dekamarkt in Haarlem is ontslagen, omdat ze croissants had gegeten achter de kassa. Zelf beweert ze keurig te hebben afgerekend, maar de supermarktleiding gelooft dat niet. Komt de alleenstaande moeder (46) na een onberispelijk dienstverband van twintig jaar op straat te staan? De rechter vindt het allemaal veel te ver gaan.

15 maart