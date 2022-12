Annemiek Kuipers draagt ’t Sterrebos na ruim vijf jaar over aan Lars Brummelhuis: ‘Slapeloze nachten, maar was het waard’

Toen Kuipers in 2017 besloot in te stappen, wist ze dat er het nodige moest gebeuren aan het restaurant. Inmiddels is ’t Sterrebos volledig gerenoveerd en is het er een komen en gaan van mensen. „Eigenlijk nam ik het over om ’t Sterrebos te behouden voor Beuningen”, legt Kuipers, die zelf woonachtig is in het dorp, uit. „Je kan hier wat eten en een drankje doen, maar ook vergaderen. Alles uit het dorp komt hier samen.”