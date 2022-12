Auto botst tegen boom en slaat over de kop bij Overdinkel, weg dicht

OVERDINKEL - Op de Hoofdstraat-N731 in Overdinkel is donderdagavond door nog onbekende oorzaak een auto op een boom gebotst. De weg is als gevolg van het ongeluk momenteel afgesloten in beide richtingen. De politie doet onderzoek.