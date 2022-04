Auto schiet van de weg tussen Losser en Oldenzaal

NIEUWSUPDATE Heftige week in Oldenzaal waarin de Nachtuul­kes laten zien dat carnaval verbroe­dert en de noaber­schap zich laat gelden na ramp aan de Hoefsmid

OLDENZAAL - Zul je altijd zien. Kan er eindelijk weer een Grote Twentse Carnavalsoptocht door de straten van Oldenzaal trekken, breekt er brand uit in een loods waar praalwagen stonden gestald. Toch doen alle gedupeerde verenigingen op palmzondag ‘gewoon’ mee aan De Optocht. Dankzij de enorme inzet van de wagenbouwers, maar ook dankzij de zusterverenigingen die spontaan de helpende hand uitstaken. Een mooi voorbeeld van verbroedering in een heftige week waarin heel Oldenzaal urenlang de adem inhield nadat een woning was ingestort aan de Hoefsmid.

7:00