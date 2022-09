Bandendief uit Overdinkel had geen geld voor kerst

Doortrek­king Ambacht­straat in De Lutte gaat er komen: ‘Mooi dat we eindelijk zo ver zijn’

DE LUTTE - De doortrekking van de Ambachtstraat tot aan de Ertsmolen in De Lutte gaat er komen. In de besluitvormende vergadering van afgelopen dinsdag werden de partijen in de gemeente Losser het eens over de plannen. De extra ontsluiting zorgt ervoor dat het Luttermolenveld vanuit zuidelijke richting beter bereikbaar wordt voor onder meer hulpdiensten.

23 september