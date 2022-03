Bekend Twents gezicht van coronaprotest aangehouden aan einde turbulente rechtszaak

update Twents gezicht van coronapro­test ook opgepakt in Rotterdam: ‘Moorde­naars, moorde­naars!’

ENSCHEDE - De Twentse organisator van diverse coronaprotesten Eldor van Feggelen is naar aanleiding van de rellen vrijdagavond in Rotterdam opgepakt. Van Feggelen, die uitgroeide tot een prominent gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen in Twente, was ook aanwezig bij de Coolsingel toen het protest uit de hand liep in de havenstad. Hij is aangehouden voor opruiing.

23 november