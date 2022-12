Beuningen als superieure koploper het winterreces in, klootschieters van Lattrop Breklenkamp doen goede zaken

BEUNINGEN - Op een winterse ochtend werd zondag de laatste speelronde voor het winterreces afgewerkt op de klootschietbanen in de regio. Beuningen blijft met een grote voorsprong op de concurrenten koploper in de Hoofdklasse, Lattrop Breklenkamp boekte in Klasse 1 een nuttige overwinning op Vooruitzicht.

Ons Streven - Mander 3-0

Mander begon goed aan de wedstrijd en kwam op een voorsprong van dertig meter, maar Ons Streven knokte zich terug. Voor het laatste schot lag Mander nog drie meter voor, maar Mark ten Dam zorgde er met een lang schot voor dat het eerste punt in Tilligte bleef. De tweede ronde werd met één schot verschil gewonnen door de thuisploeg en in de derde ronde zorgde Jordy Tijink er met het laatste schot voor dat de volle buit in Tilligte bleef.

Oud Ootmarsum – De Toekomst 3-0

Beide teams kwamen goed uit de startblokken. Door mindere worpen van De Toekomst wist Oud Ootmarsum het eerste punt te pakken. In de tweede ronde was De Toekomst beter bij de les, maar Oud Ootmarsum bleef goed gooien en pakte ook het tweede punt. De derde ronde was een bijzonder korte: na vijf worpen had Oud Ootmarsum een voorsprong van veertig meter. Door een volgordefout bij de tegenstander ontstond een schot verschil én veertig meter voorsprong. Dit gaf Oud Ootmarsum niet meer uit handen.

Lemselo – Beuningen 2 1-2

Na een stroeve start van beide teams was het Beuningen 2 dat de zaken als eerste op orde had. De eerste ronde werd met bijna een schot verschil gepakt. Ook het tweede punt ging naar de uitploeg, al moest het daar veel meer moeite voor doen. Lemselo wist in de slotronde de eer te redden. Het pakte al snel een comfortabele voorsprong, maar uiteindelijk werd het nog spannend. Met een klein verschil werd de ronde gewonnen.

Lattrop Breklenkamp – Vooruitzicht 2-1

Een snelle voorsprong van zestig meter in de eerste ronde werd door Lattrop Breklenkamp niet meer weggegeven. De tweede ronde was van beide kanten minder. Door een subliem laatste schot van Jos Bert Albers ging ook het tweede punt naar Lattrop Breklenkamp. In de slotronde waren de bezoekers uit Oldenzaal beter bij de les, waarmee ze het laatste punt van de wedstrijd pakten.

Hoofdklasse NKB: De Brink - Beuningen 0-3, Ons Streven - Mander 3-0, Oud Ootmarsum - De Toekomst 3-0, Steeds Vooruit - Nooit Gedacht 3-0. Tussenstand: Beuningen 8-24, Ons Streven 8-14, De Toekomst 8-12, Oud Ootmarsum 8-12, Nooit Gedacht 8-10, Mander 8-9, De Brink 8-8, Steeds Vooruit 8-7.

Klasse 1 NKB: Lattrop Breklenkamp - Vooruitzicht 2-1, Lemselo - Beuningen 2 1-2, Noord Berghuizen - Vooruit Losser 1-2, Wilskracht - Nooit Gedacht 2 1-2. Tussenstand: Lattrop Breklenkamp 8-20, Beuningen 2 8-16, Vooruit Losser 8-15, Noord Berghuizen 8-13, Vooruitzicht 8-11, Lemselo 8-9, Nooit Gedacht 2 8-7, Wilskracht 8-5.