Beuningers niet gerust op gevolgen park met 70 luxe chalets: ‘Het Dinkeldal wordt misbruikt’

Sommige Beuningers zien positieve kanten aan het plan, met name voor de recreatieve sector in het dorp, de horeca en werkgelegenheid. Anderen zijn kritisch en bezorgd. En er is nog een groepje dat bekijkt of het tij alsnog is te keren. Zij komen tegen de plannen in het verweer en bezien de komende weken of dat nog zin heeft. Eén ding is zeker: haast is geboden, want in oktober begint het voorbereidende werk.