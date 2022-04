Bij het dressoir van zijn opa ziet Henk uit Overdinkel: ‘Ik ben uit hetzelfde hout gesneden’

Eindelijk! Losser, de geologi­sche schatkamer van Twente, heeft een geologiemu­se­um

LOSSER - Eindelijk is het zover. Losser heeft z’n eigen geologiemuseum. Aan de Roberinkstraat in het historische Hengelhoes, worden de mooiste fossiele vondsten die in de gemeente zijn gedaan, geëxposeerd. „Losser is een geologische schatkamer.”

12 april