Bij vervallen Berg en Dal in De Lutte staat alles in de startblokken, maar aannemer wacht nog op groen licht

Gaat Haaksber­gen alsnog akkoord met het delven van zout? Tien vragen over veiligheid en economi­sche belangen

Zout is veel meer dan wat de consument op zijn ei strooit. Oordelen over de zoutwinning in Haaksbergen is laveren tussen landelijke economische belangen en lokale zorgen over een veilige leefomgeving. Hoe belangrijk is zout voor Twente? De cijfers en feiten op een rij. En wat is de rol van Bernard Wientjes, die door de minister naar de regio is gestuurd? Wordt het besluit uitgesteld?