Bijtjes weer horen zoemen? Investeer in kruiden en bloemen! Broez gaat weer voor bloemenzee in de regio

‘Wil jij de bijtjes weer horen zoemen? Investeer dan in kruiden en bloemen!’ Het is één van de motto’s van de dames van Broez. De komende tijd kunnen inwoners van de gemeenten Losser, Dinkelland en Oldenzaal zich weer inschrijven voor de speciale Broez-bloemenstroken op eigen grond.

Met speciale bloemen- en kruidenmengsels hopen de zussen Renée, Roos en Fraukje Roeleveld de biodiversiteit in de regio te verbeteren. Inwoners van de gemeente kunnen via een speciaal inschrijfformulier vrijblijvend locaties aanmelden. Een locatie moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet deze in het zicht liggen (langs woonkernen, fiets- of wandelpaden of wegen). Daarnaast moet er voldoende zonlicht aanwezig zijn en moet het grond zijn in één van de drie gemeenten.

Quote

„Als je als agrariër of particulier grond in wil zaaien en het belangrijk vindt dat er iets gedaan wordt aan de biodiversiteit in de regio, dan kan je je inschrijven voor een Broez-bloemenstrook”, legt Fraukje Roeleveld het initiatief uit. „Er kan voor gekozen worden om het stuk grond zelf in te zaaien, daar krijgen grondeigenaren een vergoeding voor. Mocht dat niet lukken, dan doen wij het.”

Speciale route

Per locatie wordt van tevoren beoordeeld of deze voldoet aan de gestelde eisen. Als dit het geval is, kan het inzaaien beginnen. De dames zelf helpen mee op speciale inzaaidagen. Roeleveld: „Wij gaan dan met een vrees en zaaimachine langs akkerranden en andere stukken grond. We stellen op zo’n dag een speciale route samen, waardoor we veel adressen kunnen bezoeken.”