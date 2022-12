Boerenbedrijf bij De Lutte wil ‘uitbreiden’ met vakantiewoningen

Voorwaarden

Het Losserse college van B en gaat onder voorwaarden akkoord met het plan van de melkveehouder. Wel is daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig. Ook moet de eigenaar de huisjes die aan het rand van z'n erf moeten komen, inpassen in de omgeving en nog een investeren in de directe omgeving. Daarbij kan het gaan het aanleggen of verbeteren van fiets- en wandelpaden of het versterken van bos, houtwallen of bomenrijen.