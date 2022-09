Boswachter Annemieke werkt in walhalla van kamsalamander: ‘Het zijn origami-kunstenaars’

De jeugd geeft water een toekomst: Meinke (18) uit Losser wint er haar zoveelste prijs mee

Let op! Dit is een redelijk opgewekt verhaal ook al handelt het over water, klimaatcrisis en duurzaamheid. Het gaat namelijk ook over Meinke van Oenen (18) uit Losser die vuil water een toekomst weet te geven en met haar ideeën grossiert in prijzen.

