Bowls Losser ’92 viert zesde lustrum met toernooi: ‘Het is de ene na de andere wedstrijd’

LOSSER - Bowls Losser ’92 viert dit jaar het 30-jarig bestaan van de club. Om het zesde lustrum extra kracht bij te zetten, houdt de vereniging donderdag 25 augustus een toernooi in De Fakkel in Losser.

Aan het toernooi doen teams uit de hele regio mee. De dag wordt om 08.45 uur geopend door wethouder Jimme Nordkamp, die tevens het startschot geeft voor het toernooi. „En dan is het de ene na de andere wedstrijd”, vertelt initiatiefnemer Jan Bakker. We beginnen rond 09.00 uur met de wedstrijden en verwachten dat het toernooi rond 16.30 uur is afgelopen.”

Onbalans

Bowls wordt gespeeld op een groene mat van 30 meter lang en 4 meter breed. De bowls hebben een onbalans, waardoor ze een curve maken nadat je ze hebt gegooid. Het is geen heel bekende sport, maar in Losser begon men er in 1992 in verenigingsverband mee. Bowls Losser ’92 telt momenteel 38 leden. Bakker: „We trainen iedere maandag tussen 15.00 en 17.00 uur. En in week 37 begint de competitie weer. Daarin spelen we tegen teams uit de hele regio.”

Aan het lustrumtoernooi van 25 augustus doen 24 teams uit de regio mee. De belangstelling is groot, stelt Bakker. „Teams uit Haaksbergen, Hengelo, Wierden, Almelo: ze komen overal vandaan. Tijdens de coronaperiode konden we niet meedoen aan toernooien, maar gelukkig kan dat nu weer. Aangezien het toernooi in de laatste week van de schoolvakantie is, kunnen we de sporthal de hele dag gebruiken. Dat was anders niet gelukt.”

Belangstellenden kunnen donderdag 25 augustus een kijkje nemen op het lustrumtoernooi van de bowlsclub in sporthal De Fakkel. Zelf een keer meedoen? Dat kan op de training, maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.