Twee auto's botsen op N731 tussen Overdinkel en Losser

Renner Lars Loohuis wil ooit ‘de mooiste koers van het jaar’ winnen: ‘Dat is echt het allermooi­ste’

Een week eerder deed hij nog mee aan een groot gravelavontuur in Girona, maar er gaat niets boven de wielerklassieker in de eigen regio. „De Ronde van Overijssel is de mooiste koers van het jaar. Alleen als je wint, is het nog mooier”, zegt Lars Loohuis (22). De coureur uit Harbrinkhoek was er zaterdag dichtbij.