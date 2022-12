Broers Volker nieuwe hoogheden Bosdûvelkes in De Lutte

In een overvolle zaal traden zaterdag 3 december de jubileumhoogheden Tim en Iwan af om plaats te maken voor het 56ste hooghedenduo. De leden van de technische commissie had voor deze avond het thema ‘wegenbouw’ als thema genomen voor een hilarische opkomst. Uitgedost als stratenmakers van de gemeente Losser werd de nieuwe graaf tevoorschijn getoverd uit een Dixi.

Jeugdadjudant

De hoogheden zijn geen onbekenden in het Lutters carnavalsleven. Zo was Mathijs in 2007 al eens jeugdadjudant en Remco in 2013 jeugdgraaf bij De Bosdûvelkes. Beide broers zijn betrokken bij de wagenbouw van de vereniging. Mathijs is vaste chauffeur van de carnavalswagen tijdens de diverse optochten, echter hij zal dit jaar verstek moeten laten gaan. Remco is al sinds zijn achttiende lid van de raad van elf. Ook Mathijs heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van deze raad.