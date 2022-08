Bruegheliaans Festijn is voor en door de Lossernaren: ‘Hartverwarmend hoe de inwoners meeleven’

Formule 1-spektakel op Raadhuis­plein tijdens raceweek­end in Zandvoort: ‘Losser verandert in een grote grid’

LOSSER - In het westen van Nederland hebben ze Zandvoort, in het oosten Losser. Op zaterdag 3 september, tegelijkertijd met het Formule 1-weekend in Nederland, houdt Centrum Management Losser in samenwerking met Cars and Stars een Racing Day op het Raadhuisplein. Tussen 12.00 en 17.00 uur is er voor F1-fanaten van alles te beleven in het centrum van het dorp.

4 augustus