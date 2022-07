Bruegheliaans Festijn Losser keert deels terug naar zijn roots: het ‘knusse en gezellige’ Martinusplein

Het is één van de veranderingen die het bestuur van het populaire dorpsfeest voor de komende editie heeft doorgevoerd. „We hebben verschillende redenen voor die wijzigingen”, zegt de nieuwe voorzitter Eric Pothoven. „Het Martinusplein is knusser en gezelliger dan het grote Raadhuisplein, ook als er niet zoveel mensen zijn is het er gezellig. Ook sorteren we nu alvast voor op de werkzaamheden aan het Raadhuisplein volgend jaar. Bovendien is het Bruegheliaans Festijn de afgelopen twee jaar niet doorgegaan. Dit leek is daarom een geschikt moment deze verandering door te zetten.”