Burgerforum op de bres voor lokale tradities: 'Er wordt al zoveel getornd aan onze tradities’

Klootschie­ters van Beuningen blijven maar winnen, voorsprong op concurren­tie wordt steeds groter

BEUNINGEN - De klootschieters van Beuningen blijven maar winnen. Zondag werd Mander opzij gezet, waardoor de afstand met de achtervolgende teams steeds groter wordt. In de eerste klasse is de leiding voor Lattrop Breklenkamp, al voelen die de hete adem van Beuningen 2 en Vooruit Losser in de nek.

31 oktober