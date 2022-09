Burgerforum presenteert zwartboek over drugsoverlast in Losser: ‘Mensen in De Zandbergen bedreigd’

Openlucht­con­cert Wilmers­berg op nippertje gered na voetbreuk zangeres Romy Monteiro

Even zat Landgoed de Wilmersberg in De Lutte met de handen in haar. Zangeres Romy Monteiro, de ‘leading lady’ bij hun jaarlijkse openluchtconcert met het Phion Orkest, brak haar voet. Aanstaande zondag is het evenement al. Wie kon de bekende zangeres op zo’n korte termijn vervangen?

