Camping Olde Kottink in Beuningen wordt omgetoverd in luxe recreatiepark

Geen 1 aprilgrap Gaat het ook in Twente sneeuwen? 'Reken maar op een pak van 5 tot 10 centimeter'

BORNE/LOSSER - Er wordt vrijdag flink wat sneeuw verwacht in Nederland. Maar valt die winterse neerslag ook in Twente en de Achterhoek? Twee Twentse weermannen rekenen daar wel op. Sterker: er kan best een flink pak sneeuw vallen, dat ook nog even blijft liggen.

30 maart