Caroline Schasfoort zwaait de scepter over de Overdinkelse carnavalsclub De Veldmuuskes: ‘Het is goed dat er meer vrouwen doordringen in het mannenbastion carnaval’

Joachim kraakt Tubantia-com­plex in Enschede: ‘Dit is de ideale, alternatie­ve broed­plaats voor creatief talent’

Enschede is niet aantrekkelijk genoeg voor alternatieve, creatieve geesten. Daarom hebben Joachim Brandenburg en Niek Wolthuis het voormalige pand van Dagblad Tubantia in Enschede gekraakt. Volgens hen is hier de ideale broedplaats op het snijvlak van kunst, muziek en techniek te realiseren. Mocht het niet lukken, dan hebben ze met hun actie in ieder geval hun boodschap kunnen overbrengen.