Cateraar Olav Opperman uit Losser begon als zestienjarige met het maken van hapjes: ‘Nu zo’n duizend per weekeinde, en de rest’

Het gesprek vindt plaats in de grote loods van Opperman aan de Industriestraat op bedrijventerrein Zoeker Esch in Losser. In het midden van de hal staat het paradepaardje van het bedrijf, de mobiele snackwagen. Olav Opperman met trots: „Gekocht in de coronacrisis, dat was toen echt een groot financieel risico. En nu durf ik te zeggen dat het mijn beste investering ooit is geweest. Buffetten zijn uit. Ik kom nu met de snackwagen bij een feestje en gedurende enkele uren kunnen de bezoekers bestellen wat ze willen. Veel gezelliger voor het feest, iedereen lust snacks, mij kost het veel minder tijd en het is financieel aantrekkelijker.”