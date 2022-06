CDA kraakt harde noten over nieuw Lossers college: ‘Stem lokaal en je krijgt een wethouder uit Oldenzaal’

Begraaf­plaats Losser opnieuw de goedkoop­ste van het land: ‘Al te netjes moet het hier niet worden’

LOSSER - Nergens in Nederland is begraven zo goedkoop als op de algemene begraafplaats in Losser. Publiciteit rond de goedkope tarieven leidde tot belangstelling uit het hele land, maar de protocollen zijn inmiddels aangepast. „Deze plek moet blijven wat hij was: een plek voor Lossenaren.”

24 mei