Cia Kroon is op de weg terug, en hoopt binnenkort weer te kunnen beginnen als burgemeester van Losser: ‘Maar de onzekerheid blijft’

Paul Elferink, van Wel­koop-eigenaar tot fractie­voor­zit­ter CDA Losser: ‘Ben eigenlijk zelf een halve boer’

Paul Elferink gaat aan de slag als nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Losser. Hij volgt Harry Nijhuis op, die zich na een periode als wethouder wil oriënteren op zijn toekomst. Elferink is een bekend gezicht in Losser, waar hij onder meer eigenaar was van de plaatselijke Welkoop.

22 juni