Cia Kroon keert terug als burgemeester van Losser: ‘Ik ben dankbaar voor de geweldige steun’

Servies na tachtig jaar terug, maar de pijn blijft: de ondergang van de familie Zilversmit

Net als de eigenaren van 243 andere joodse huizen in Twente keren ook de vijf leden van de familie Zilversmit uit Losser na de oorlog niet meer terug. De NSB’er die hun bezittingen rooft, verzet zich tot diep in de jaren 50 via de rechter tegen teruggave. Nu, meer dan 75 jaar later, keert er alsnog nog een erfstuk van de familie in Twente terug.

27 september