Clubman aan het roer bij KVV Losser

Politie int openstaan­de boetes in Noord­oost-Twen­te

10:06 OLDENZAAL - De politie is afgelopen donderdag in Twente langs de deuren gegaan om openstaande boetes te innen. In totaal werden 29 adressen bezocht in de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland. Bij wie de rekening niet kon of wilde betalen, werd ingegrepen.