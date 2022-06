Culinaire fietstocht vanuit Beuningen: dit valt er te zien en te proeven

Kosten

Deelname kost 19,95 euro per persoon. Hierbij inbegrepen is een kopje koffie met wat lekkers, een drankje en hapje. Bij Twente Fruit is er bovendien een stop voor een smoothie, bij Erve Elferman krijgen deelnemers een ambachtelijke hamburger en bij ’t Sterrebos is er een afsluiter met een puntzak patat.

Er geldt een maximum aantal deelnemers, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via de site van de Tourist info De Lutte-Losser: visitdeluttelosser.nl of telefonisch 0541-551160. Deelnemers kunnen online via de website betalen of contant bij de start. Pinnen is dan niet mogelijk. Parkeren kan bij camping Olde Kottink of bij de kerk in het centrum van Beuningen.