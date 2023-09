De natuurbegraafplaats van boer Frans in De Lutte lijkt er te komen: ‘Mensen vragen of ze al plekje kunnen reserveren’

Ouderen in Oldenzaal ruziën over wie ontmoe­tings­ruim­te mag gebruiken: ‘Bingomid­dag verstoord door vrijmibo met veel drank’

De sfeer is om te snijden onder buren in het Oldenzaalse ouderencomplex De Walgaarden. Dat is het resultaat van een conflict tussen de twee activiteitencommissies aldaar. Over en weer klinken beschuldigingen over ‘gekaapte’ bingomiddagen en ‘achterbakse trucs’. Onder meer op vrijdagen botsen de planningen, aldus een groep ouderen.