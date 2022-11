Debutanten en ‘bekende namen’ staan klaar om te knallen tijdens de tweede gala van Beuningen

Die belofte komt van Monique Meulman, die deel uitmaakt van de gala-commissie. En ze voegt eraan toe dat alle artiesten van plan zijn volgend weekend een knallend optreden neer te willen zetten. „Eens in de twee jaar willen we een mooie gala brengen. In 2020 lukte dat niet vanwege de corona. Maar dit jaar is er dus wel een gala.”

Zonder al teveel namen prijs te geven, meldt Meulman dat het avondvullende programma mogelijk wordt gemaakt door een mix van bekende namen en aanstormend talent. Tot die eerste categorie behoren in elk geval de buurvrouwen Paula en Karin, die hun ongezouten mening zullen geven over tal van dorpse zaken. Ook van de partij zijn broer en zus Tessa en Lars Brummelhuis. Een van de actuele kwesties die ongetwijfeld aan de orde komen tijdens deze gala zijn de plannen voor een Landal-vakantiepark in het Dinkeldal net buiten Beuningen.

Zuster Dahlia

Cis is volgens Meulman een ‘hele leuke nieuwkomer’: „Anderhalf jaar geleden, tijdens een borrel en ’s nacht laat, zette hij een aardig typetje neer.” Kort daarna werd hij ‘vastgelegd’ voor de eerstkomende gala. Een andere debutant is zuster Dahlia. Zij denkt het klooster in te gaan, maar blijkt op een heel andere plek te belanden. Voor de zang meldt zich onder meer Jennes op het podium. De presentatie is, net als vier jaar geleden, in handen van Richard en Wouter Hoonberg.

Kaarten voor deze gala-avonden (aanvang 20.00 uur) en galamiddag (aanvang 16.00 uur) kosten 12,50 euro per stuk en zijn te reserveren door een mail te sturen naar galabeuningen@hotmail.com.