Dit betaalde Ajax voor het eerste trainingskamp in hotel De Bloemenbeek: ‘Het was toen een magistraal bedrag’

Lossernaar Frank Slot handelt al 20 jaar met India en runt Megawinkel Frenque: ‘Franciscus van Assisi mijn grote voorbeeld’

7 juni LOSSER - Hij staat altijd aan. In het hoofd van Frank Slot is het net zo vol als in zijn Losserse mega-winkel Frenque Interiors. Daarnaast drijft de Lossernaar al twintig jaar handel met India en is hij eens in de week dj.