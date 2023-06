Dorpsquiz De Lutte kent spectaculaire opening, als 42 ‘monniken’ een met rook gevulde kerk betreden

Enschedese ‘straatrap­per’ voorlopig niet meer te horen in de stad

Enschedeër Van de W. (28) is geen onbekend figuur in de Enschedese binnenstad. Normaal loopt hij luidkeels rappend over straat, koptelefoon op het hoofd. De komende twee jaar moet hij zijn kunsten noodgedwongen in een gesloten kliniek voor veelplegers tonen. Dat oordelen de rechters in Almelo vrijdagmiddag.