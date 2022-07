Douanehond Raptor laat Duitse staatskassa rinkelen met vondst kwart miljoen in Gildehaus

Het gaat om een voorval dat dateert van september 2020. Op parkeerterrein Waldseite-Süd bij de A30 plozen Duitse douanebeambten een Mercedes Sprinter met zes inzittenden uit. Douanehond Raptor liet zijn oog vallen op de achterzijde van de auto. Nadat een eerste controle niets opleverde, volgde een tweede doorzoeking. De alerte Duitse herder maakte de dienstdoende grenswachters attent op een zwarte sporttas. In die sporttas zaten twee plastic tassen. Daarin bevond zich bijna 250.000 Britse pond in contanten.

Geldsmokkel

Geen van de zes inzittenden toonde zich verantwoordelijk voor deze plastic tassen. De contanten zijn daarop in beslag genomen. Het Amtsgericht, de rechtbank in Nordhorn, bepaalde onlangs dat de opgespoorde buit toebehoort aan de Duitse staat. Er zou sprake zijn geweest van een poging tot geldsmokkel. In een toelichting meldt chef Thomas Möller van het Hauptzollamt in Osnabrück dat douanecontroles op illegaal geldverkeer aan de Duitse grenzen ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme en misdaad ‘tot de belangrijke taken van de douane behoren’.