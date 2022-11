Drukke weken voor leden muziekvereniging Excelsior uit Losser: in actie voor voedselbank met inzameling en galaconcert

Mensen kunnen levensmiddelen inleveren bij de muziekvereniging. Komende zondag is er een galaconcert in de Maria Geboortekerk, ook in het teken van het goede doel. Het is de eerste keer dat de Losserse muziekvereniging zich inzet voor de plaatselijke voedselbank. „In deze tijd waarin gezinnen het steeds moeilijker hebben de eindjes aan elkaar te knopen vonden wij de voedselbank een nobel doel om ons voor in te zetten”, zegt voorzitter Henri Brookhuis.

Quote De voedsel­bank vinden we een nobel doel om ons voor in te zetten Henri Brookhuis, voorzitter Excelsior

Excelsior doet dat door woensdag en donderdag van 19.30 tot 21.30 uur een inloop te houden in het clubhuis aan de Dr. Frederiksstraat in Losser. Daar kunnen levensmiddelen voor de voedselbank ingeleverd worden.

Solisten

Zondag is er een galaconcert in de Maria Geboortekerk. Dan is er vanaf 11.00 uur gelegenheid spullen in te leveren, dan in de kerk. Het concert zelf begint om 15.30 uur. Excelsior heeft voor deze gelegenheid twee solisten uitgenodigd. Sopraanzangeres Karin Hertsenberg en saxofonist Marc Lucassen. „Het wordt een mooi concert”, aldus de voorzitter. „Het zal stemmig worden met in het achterhoofd al Kerstmis.”

Betrokken

Het concert zelf en de voorbereiding ervan vraagt veel van de leden van Excelsior, zegt Brookhuis. „We hebben twee weken geleden al extra gerepeteerd in het weekeinde en in het afgelopen weekeinde waren bijna alle leden wel betrokken bij het door ons georganiseerde muziekconcours in Enschede. En dan komend weekeinde dit concert. Het zijn inderdaad drukke dagen voor onze leden, dat beseffen we goed. Maar de planning voor het concert kon niet anders. Als we later waren gaan zitten, dan kwamen we in de knel met de kerstconcerten. Nu was de kerk beschikbaar.”